Le Futuroscope dévoile sa saison 2025 avec une attraction inédite !

Le Futuroscope rouvre ses portes ceet entame une nouvelle saison placée sous le signe de l’Dès cette réouverture, le parc met en avant l’Aquascope , le premier parc aquatique indoor du Futuroscope, déjà récompensé comme meilleur parc aquatique du monde en 2024. Sur une surface de plus de, l’Aquascope propose trois espaces distincts :L’, un voyage sensoriel mêlant projections numériques et effets lumineux sous-marins.L’, doté de huit toboggans spectaculaires, dont certains inédits en Europe.L’, conçu pour les plus jeunes avec des jeux d’eau interactifs et des mini-toboggans adaptés.Fort de son succès, l’Aquascope a déjà attirélors de sa première saison.