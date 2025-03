Le meilleur parc aquatique du monde est français !

Pour le Futuroscope, cette distinction très convoitée vient s'ajouter au succès retentissant de son attraction « Chasseurs de Tornades », élue en 2023 « Meilleure attraction au monde » par la TEA. C’est une grande fierté pour les équipes du Futuroscope

Elle vient ainsi réaffirmer la position de leader du Futuroscope dans le domaine du divertissement familial à l'échelle internationale. Obtenir de telles distinctions en deux ans de suite représente une performance d’exception pour un parc français

Depuis son ouverture en juillet dernier, l'Aquascope affiche complet sur les vacances scolaires, l'ambition étant d'atteindre 500 000 visiteurs sur la saison. L'Aquascope s'inscrit dans un plan d'investissement de 304 millions d'euros, soutenu par la Banque des Territoires, la SEM patrimoniale de la Vienne et la Compagnie des Alpes.Fruit de deux ans de travaux, d'un budget global de 57 millions d'euros, l'Aquascope s'étend, en plus d'un espace extérieur ouvert aux beaux jours, sur plus de 6000 m² couverts et thématisés proposant trois univers.Un espace qui fusionne l'eau avec des mapping vidéo, jeux de lumière, projections de média et effets d'eau chorégraphiés. Un défi réalisé avec le concours de la société canadienne Moment Factory.Un espace avec 8 toboggans aquatiques, une piscine à vagues surplombée d'un filet géant et le départ vers une rivière dynamique extérieure ainsi que d'un espace enfants avec mini-toboggans, labyrinthe aquatique, grotte musicale, seau d'eau géant…