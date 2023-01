Bretagne : le Rocher Portail accueille L’École des Sorciers 3 fois dans l’année

Ce monument historique breton a trouvé sa vocation, après quelques tâtonnements. A proximité du Mont Saint-Michel, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, dans la vallée du Couesnon, dont les eaux alimentent ses douves, il offre une étape ludique dans un parcours touristique dans la région.



Lors de la première version fin 2022, 13 000 visiteurs sont venus profiter des options proposées : visites guidées interactives et banquet final dans la grande salle, copie conforme du réfectoire de Poudlard.



En 2023, l’expérience se poursuit et s’enrichit avec trois nouvelles thématiques inédites. Le château ouvrira donc ses portes pendant ces trois événements uniquement, avec une mise en scène et un décor à chaque fois renouvelés.



Le premier est une « Compétition du Milendall », du 7 au 22 Juillet, l'après-midi dans les jardins et les labyrinthes du château. Le soir les professeurs départageront les compétiteurs par différents challenges autour de la magie, la cartomancie et le mentalisme.



Les apprentis sorciers (enfants et adultes) découvriront en plus de l'école dans le château et de la salle des banquets, les jardins, le pavillon de Florus Centaure et la forêt interdite, deux espaces totalement inédits dans la version 2023).



Deuxième événement : La crypte aux trésors, du 21 octobre au 4 novembre. Un obscur phénomène poussera les élèves à s'aventurer dans les caves du château. Un élément perturbe le fabuleux portail situé sous le château. Les professeurs et leurs élèves vont devoir utiliser leurs pouvoirs et de puissants sortilèges pour le résoudre. Les caves seront ouvertes pour la première fois de l’histoire du château pour y découvrir sa crypte et ses fabuleux trésors.



Troisième épisode en fin d’année : Noël à l'école Rocher Portail

La magie opère dans toutes les pièces du château, entièrement décorées. Les élèves et les professeurs se préparent à écouter le discours de leur directrice, dans la salle le Banquet particulièrement décorée avec musiciens et danseurs pour animer une soirée très attendue dans l’année !