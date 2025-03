Cherbourg : La Cité de la Mer dévoile de nouveaux trésors du Titanic

Le nouveau parcours rendra hommage à Paul-Henri Nargeolet , expert du Titanic disparu tragiquement dans l'accident du submersible Titan en juin 2023.Son objet préféré, un petit arrosoir souvenir,dans l'une des vitrines, perpétuant ainsi son engagement et sa passion pour l'épave du Titanic.Unemettra en lumière le destin des membres d’équipage, notamment William Murdoch, dont un sac en cuir marqué de ses initiales a été retrouvé, contenant, pipe et effets personnels.Un hommage sera également rendu à William Hine, boulanger à bord du Titanic, dont la toque et des objets du quotidien seront exposés.La collection dévoile aussi des: vaisselle raffinée, cadeaux, souvenirs de voyage... Une vitrine met en avant l’sur le Titanic, avec une carafe à décanter en cristal ornée du logo de la White Star Line, une tasse en porcelaine de 1ère classe et un plat en laiton plaqué argent.A lire aussi : Vers des navires de croisière huit fois plus grand que le Titanic en 2050 ?