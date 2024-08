Vers des navires de croisière huit fois plus grand que le Titanic en 2050 ?

Les plus grands navires de croisière d'aujourd'hui sont deux fois plus grands qu'en 2000, selon un nouveau rapport, publié fin juillet de Transport & Environment (T&E).



S'ils continuent à croître à ce rythme jusqu’en 2050, « les plus gros navires de croisière pourraient atteindre une stupéfiante jauge brute (GT) de 345 000, ce qui les rendrait huit fois plus grands que le Titanic ».



« Les navires de croisière actuels sont de véritables monstres des mers, des Cruisezillas. Ils font passer le Titanic pour un petit navire de pêche , affirme Jusqu'où cette démesure ira-t-elle ?



Dans le secteur du tourisme, l’activité des croisières est celle qui connaît la croissance la plus rapide et ses émissions sont en train de devenir incontrôlables ». , publié fin juillet de Transport & Environment (T&E).S'ils continuent à croître à ce rythme jusqu’en 2050, «»., affirme Fanny Pointet , responsable du Transport maritime à T&E France.».



L'Icon of The Seas est cinq fois plus grand que le Titanic



Les carburants de synthèse plutôt que le GNL

Ce qui ne convainc pas T&E : « les navires alimentés au GNL représentent aujourd'hui 38 % des commandes mondiales de navires de croisière. Bien que le GNL émette moins de CO2 lorsqu'il est brûlé, il libère également du méthane, un gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le CO2. Les rejets de méthane des moteurs GNL peuvent rendre ces navires plus nocifs pour le climat que les carburants traditionnels. »



La solution : « i



La croisière est une activité de luxe et les opérateurs doivent assumer la responsabilité de leur impact sur le climat. Faute de quoi, leurs bateaux seront perçus comme des visiteurs indésirables dans un nombre croissant de ports]i » poursuit Fanny Pointet.







Selon T&E, la disponibilité limitée de ces carburants et de leurs infrastructures de soutage seront moins problématiques pour les navires de croisière. « En effet, ces derniers empruntent des itinéraires connus avec des horaires précis, ce qui rend leurs besoins en carburant et leurs horaires de ravitaillement prévisibles et relativement faciles à planifier. T&E invite les opérateurs de navires de croisière à établir des « corridors verts » entre les ports les plus fréquentés ». : «« i décarboner les activités maritimes repose sur [les carburants de synthèse Faute de quoi, leurs bateaux seront perçus comme des visiteurs indésirables dans un nombre croissant de ports]i » poursuit Fanny Pointet. En Norvège, par exemple, d'ici 2030, les paquebots devront les utiliser pour naviguer dans les fjords classés au patrimoine mondial de l'Unesco.. «».



T&E préconise de taxer les voyages en croisière