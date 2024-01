Icon of the Seas quitte Miami pour sa première croisière

L’Icon, « c’est la vision de la croisière de demain » assure Emmanuel Joly. « La croisière c’est des choix et le paquebot a été construit autour de cela avec huit quartiers pour offrir différents types d’expériences pour nos clients. Des plus jeunes aux plus âgés, chacun s’y retrouvera ».



Le huitième quartier est « plus exclusi f », il n’est composé que de suites réparties sur quatre ponts avec piscines et restaurants privés.



Le navire dispose de sept piscines, soit 62% de surface d’eau que la classe Oasis , qui était déjà la classe qui en comportait le plus.