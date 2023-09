Royal Caribbean lance de nouveaux itinéraires sur l'Icon of the Seas

Suite à un nombre exceptionnel de réservations pour son nouveau navire, l'Icon of the Seas, Royal Caribbean International a anticipé l'ouverture des ventes en la lançant trois mois plus tôt que prévu pour ses réservations de croisières de 8 jours/7 nuits pour 2025 et 2026.L'Icon of the Seas se dirigera vers l'île privée "Perfect Day at CocoCay" et ajoutera à son itinéraire de nouveaux arrêts à Puerto Plata (République dominicaine) et San Juan (Porto Rico).« Les familles et les groupes d’amis sont à la recherchent de vacances où chacun peut se créer ses propres souvenirs, sans compromis ; c'est exactement ce que nous avons imaginé puis mis au point avec l'Icon of the Seas il y a plus de cinq ans. Depuis l'enthousiasme n'a cessé de croître et montre clairement que nous avons conçu une expérience révolutionnaire qui reflète la façon dont les passagers souhaitent voyager aujourd'hui et dans les années à venir » déclare Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean.