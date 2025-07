Air Antilles voit sa licence prolongée et lance une nouvelle ligne

Cette prolongation de licence est un cap décisif dans la poursuite de l’activité d’Air Antilles et un signal positif sur le travail accompli depuis la reprise

Air Antilles est, plus que jamais, un outil essentiel au développement et au désenclavement de notre territoire et continuera de servir la mobilité des Antillais.



L’arrivée de nouveaux investisseurs reste un objectif primordial pour accélérer encore le développement de la compagnie et sa capacité à connecter les Antilles au reste de la Caraïbe