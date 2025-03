Eric Koury : Corsair se débarrasse de son trop gênant (ex-futur) actionnaire [ABO]

" Nous avons été plus que surpris par le retour de Koury. Il nous avait été annoncé comme sortant de l'actionnariat, mais se comporte en CSE comme partie prenante de l'avenir de la compagnie, " pestait à l'automne dernier un salarié.



Une apparition qui faisait craindre le pire aux équipes.



Il fallait bien ausculter les premiers documents postés sur le compte de la nouvelle holding, dénommée Blue Sky, pour trouver le subterfuge ayant permis à l'inculpé pour fraude de se rendre au siège social de Corsair à l'occasion du CSE.



C'est en parcourant la liste des souscripteurs que nous retrouvons l'entourage proche... d'Eric Koury, via la société L.C.3. Gérée par Christiane Cros, elle possède 400 des 24 950 parts de Blue Sky. L'octogénaire n'est autre que la belle-mère de l'ancien dirigeant.



L'entreprise L.C.3 a fait l'objet d'une donation des parts aux deux filles de sa gérante, et à Stéphanie Koury, la femme de l'homme d'affaires antillais.



Et voici le cheval de Troie par lequel, celui-ci a pu faire son retour au CSE de la compagnie dirigée par Pascal de Izaguirre.



Il est devenu un nom sulfureux qui ne pouvait être associé à Corsair, un dossier actuellement couvé par l'Elysée et dont l'avenir dépend d'une décision de la Commission européenne.



Selon nos informations à la faveur d'un énième ajustement apporté au nouveau tour de table, provoqué par la défection de la République du Congo, Eric Koury aurait été évincé.



Il nous est confirmé que la prise de participations directes de Laurent Abitbol et Abbas Jaber a permis de gérer discrètement le départ de cet invité embarrassant. Une affirmation qui a aussi été partagée auprès des salariés de Corsair.