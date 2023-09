Air Antilles et Air Guyane : Vers la disparition d'une compagnie ?

Adossé à la collectivité de Saint-Martin, le dossier prévoit la reprise de 2 ATR, plus un autre conservé en cas de pic de fréquentation ou pour pallier tout problème.



En plus d'un dossier réaliste, les deux parties ont réussi à démonter leur solidité financière.



En effet quelques heures avant l'audience le Tribunal mixte de Pointe-à-Pitre avait exigé que les différentes entreprises concernées par les offres de reprises puissent fournir des garanties financières permettant de tenir 6 mois sans aucun revenu.



Ce laps de temps prévoir l'obtention d'un nouveau CTA, mais aussi des 90 jours de trésorerie indispensable pour décrocher le certificat.



Près de 11 millions d'euros étaient exigés.



La collectivité de Saint-Martin a voté mercredi 19 septembre 2023 le dépôt de 2 millions pour constituer le capital social de la nouvelle société baptisée "SEM New Air Antilles".



De plus, il a été approuvé une avance sur le compte courant à hauteur de 10,9 millions d'euros, pour permettre de payer les charges durant l'instruction du CTA, mais aussi une disponibilité de trésorerie de 6 millions d'euros.



" Nous pouvons financer 18,9 millions, soit bien plus que n'importe quelle offre.



Par ailleurs, la trésorerie de la collectivité associée à celle d'Edeis est largement supérieure à 100 millions d'euros, " nous dévoile un responsable du spécialiste en ingénierie et management d'infrastructures.



De l'autre côté de la salle, l'ambiance était moins à la fête.