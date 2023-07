Air Antilles : une grève illimitée aux graves conséquences ?

D'après le SNPL, 95% des pilotes en Guyane et plus de 60% aux Antilles ont arrêté le travail.



Les pilotes des compagnies concurrentes se sont exprimés solidaires et ne dépaneront pas Air Antilles pour pallier aux trous dans les plans de vol.



Une mobilisation importante entrainant le blocage au sol de tous les avions en Guyane et la moitié de ceux présents aux Antilles. Pour Eric Koury que nous avons joint, l'impact ne serait pas aussi dramatique que ne le pensent les pilotes.



" A ce stade nous réalisons 75 à 80% des vols avec un peu de retard et nous avons protégé les personnes n'ayant pu voler avec nous sur d'autres compagnies régulières ou via des affrètements, " tempère le propriétaire des compagnies.



Des propos qui ont fait sourire jaune les pilotes grévistes, s'interrogeant sur la véracité des taux annoncés.



D'après nos informations, sur la seule journée du 14 juillet 4 vols ont été effectués sur les 20 programmés aux Antilles. Le nombre de vols effectués a augmenté sensiblement à 12 (9 annulés) puis 15 (7 annulés), les jours suivants.



Le SNPL Caire dénonce qu'en plus de 20 ans, aucune des négociations annuelles obligatoires (NAO) n’a jamais apporté un quelconque avantage aux pilotes et que les NAO aboutissent sans exception à un protocole de " désaccord ".



Depuis le début de la grève, différentes menaces ont été proférées de la part des responsables de la structure, avec toujours la même conclusion : le dépôt de bilan.



Interrogé sur la situation financière et les conséquences de la mobilisation sur les comptes de la compagnie, Eric Koury réitère les propos tenus à ses salariés.



" Un dépôt de bilan n'est pas à exclure.



Il est évident que cela ne pourra pas durer et dans ces conditions on ne pourra pas envisager une poursuite de l'activité indéfiniment, " nous a confié Eric Koury.