Air Antilles : L'offre d'EDEIS remporte la mise !

En effet, car les repreneurs vont devoir reprendre une compagnie sans avoir de Certificat de transporteur aérien (CTA).



Ce document obligatoire pour gérer une compagnie n'est pas cessible, puisque CAIRE a été placée en liquidation. EDEIS et la collectivité de Saint Martin n'auront d'autre choix que de faire une demande.



Une procédure longue de plusieurs mois, au minimum 3.



Sauf que d'après nos informations, le process sera déjà enclenché depuis de nombreuses semaines, du côté du projet d'EDEIS. En effet, nous avons été informés que le dossier est passé au stade de l'instruction définitive.



" Au plus tard, nous en avons pour 60 jours, " nous confie une personne de l'entourage d'EDEIS.



Ce n'est pas tout, pour l'heure nul ne sait réellement sous quelle forme va repartir Air Antilles.



Le nom de la compagnie est en ballotage, tout comme sa livrée et son dimensionnement. Derrière Air Antilles, c'est l'ombre de son sulfureux créateur qui plane et l'image d'une compagnie pas toujours de grande qualité.



Des choix seront faits dans les prochains jours ou semaines.



EDEIS et la collectivité de Saint-Martin sont engagés dans une course contre la montre, pour pouvoir proposer des vols avant les fêtes de fin d'année.