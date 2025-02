Grand Musée Égyptien du Caire : ce qui vous attend pour son ouverture tant attendue ! (Vidéo)

"A mon avis il y aura une période de fermeture, le jour où il sera décidé de transférer tout le trésor de Toutankhamon. Mais là aussi, nous n'avons pas de calendrier."

"Nous pouvons nous attendre à un évènement du même type pour le transfert du trésor de Toutânkhamon"

Ce dernier anticipe une fermeture d'ici le 3 juillet des deux musées, l'ancien et le nouveau :ajoute t-il.Le trésor funéraire de Toutânkhamon, découvert en 1922 par Howard Carter , constitue l'une des pièces maîtresses du Grand Musée Égyptien. Parmi les 5000 objets retrouvés intacts, le masque funéraire en or massif de 11 kg, incrusté de lapis-lazuli et de pierres semi-précieuses, est devenu l'un des artefacts égyptiens les plus emblématiques au monde.L'exposition de l'intégralité du trésor au Grand Musée Égyptien permettraEn 2021, le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) avait organisé un défilé de 22 momies royales au Caire pour le transfert de celles-ci au grand musée égyptien. Accompagné de performances musicales et retransmis à la télévision nationale,estime Bruno Abenin.