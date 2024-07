Clubs, site B2B, circuits privatifs : Travel Evasion accélère !

Pour étoffer ses produits, Travel Evasion a sorti sur une quinzaine de destinations, dont le Vietnam, le Cambodge, le Sénégal, le Kenya, la Tanzanie, une gamme de circuits privatifs qui peuvent être réservés instantanément par l'agent de voyages. Ces produits sont encadrés par un guide francophone, tout au long du circuit.



"Nous avons voulu répondre aux clients des agents de voyages qui demandent : "j'aimerais bien découvrir telle destination mais nous sommes deux, trois ou quatre et nous aimerions ne pas être dans un autocar avec un groupe de 30 ou 40 participants, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ?"



Tout simplement l'agent de voyages va se connecter à notre système, puisque je vous rappelle que chez nous tout est en online, nous n'avons pas de catalogue, et il va pouvoir proposer instantanément aux clients des circuits privatifs sur ces destinations.



On parle beaucoup du "à la carte", on parle beaucoup de privatisation, on parle beaucoup de produits personnalisés avec notre système... l'agent de voyages, quand il a le client en face, peut faire la vente instantanément et ça fonctionne très bien !"