PATRICK ABENIN

- Direction générale depuis plus de 15 ans de Travel Evasion. En tant que DMC , Travel Evasion est le fournisseur de nombreux TO ou groupistes du marché français

2018 - Création du label French Club et représentant exclusif de Tarot Tours.

2015 - Nouvelle production sur les destinations méditerranéennes avec de nouveaux collaborateurs et partenaires, tous des ex Fram

2008 il crée son TO Travel Evasion avec comme client les opérateurs du net.

1999 - Retour en France au siège de FRAM il débute comme délégué commercial et prend en 1999 le

service production Egypte- Moyen Orient

- Sous la houlette de Richard Soubielle, direction de l’Egypte à destination et moteur opérationnel des premiers bateaux clubs Framissima sur le Nil. En dehors de la découverte du pays

1996 - Responsable de la destination Egypte (Fram)

1990 - job d’été en Turquie pour Framissima.