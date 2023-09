Air Guyane : C'est fini...

C'est une vraie douche froide, pour les salariés de la compagnie.



Vendredi 29 septembre 2023, le Tribunal devrait acter la liquidation d'Air Guyane, laissant tout un territoire sans desserte aérienne et une centaine de salariés sur le bord du tarmac.La semaine dernière, lors de l'éviction de la candidature de Guyane Fly, les équipes étaient totalement abasourdies, ils ont reçu un coup de massue." nous expliquait alors un salarié du Groupe CAIRE.Dorénavant, il ne reste plus qu'une seule offre encore en lice, à savoir celle d'EDEIS, soutenue par la collectivité de Saint-Martin.Pour rappel, EDEIS possède une certaine expertise dans le secteur aérien, puisqu'elle gère 19 aéroports.Sur les 16 avions, propriétés de CAIRE, le projet prévoit d'en conserver 5, dont 3 ATR. Il existe un point noir à cette proposition : le CTA.La nouvelle société devra inévitablement obtenir un Certificat de transporteur aérien (CTA), une procédure longue d'au moins 3 mois. Durant cette période, il ne sera pas possible de vendre des billets, ni de faire voler des avions.Malgré tout, du côté de la société d'ingénierie l'optimiste est de mise, grâce notamment à la solidité financière du dossier.nous dévoilait un responsable du spécialiste en ingénierie et management d'infrastructures.