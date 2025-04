Air Antilles : sur le départ, Jérôme Arnaud dresse un point complet de la situation ! [ABO]

Et cette extension du projet s’annonce ambitieuse.



" J'ai discuté avec les financeurs des avions, le plan de développement est crédible. Il se fera sur la flotte et sur l'ajout de nouvelles destinations.



Trois ouvertures de lignes sont déjà définies, mais suspendues à l’accord de la DGAC. Ce sont quelques rotations par semaine, une montée en puissance progressive. Nous avons l'autorisation des pays étrangers, mais pas encore celle de nos autorités françaises, " annonce le dirigeant.



Air Antilles aurait dans le viseur la desserte de la République dominicaine, information que Jérôme Arnaud n’a ni confirmée, ni commentée. Une ligne qui a été opérée par le passé par le transporteur avant sa faillite.



Au moment de refermer cette page de sa carrière, Jérôme Arnaud ne cache pas une forme de satisfaction, après un an et demi à la relance d’une compagnie aérienne.



" Il est totalement inédit en France qu'une compagnie aérienne liquidée renaisse avec ses salariés et ses avions. C'était une expérience intense. Redémarrer un outil industriel est compliqué en France, et une compagnie l'est encore plus.



Des personnes ont essayé de nous nuire, c'est le jeu. Depuis notre retour, on annonce chaque mois notre disparition. Et pourtant, nous sommes toujours là.



Cela a pu paraître long, mais 8 mois est finalement un délai très court. Il aurait pu être moindre si les appareils avaient été préservés au moment de la faillite.



Nous avons préservé des emplois et des compétences dans les Antilles, et nous avons remis de la concurrence là où il n'y en avait plus. Nous proposons des tarifs à partir de 200 euros, alors qu'avant notre redémarrage, il n'y avait aucun aller-retour à moins de 400 euros.



Je suis convaincu que le courage politique de la collectivité de Saint-Martin finira par entraîner d’autres acteurs publics, " conclut un président qui rendra les clés de son bureau fin avril.



En attendant la décision cruciale de la DGAC en juin prochain, Air Antilles peut s’enorgueillir d’afficher une ponctualité record dans la région.