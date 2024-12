Air Antilles met la pression sur Air France et Corsair !

Air Antilles a décidé de profiter de la brèche ouverte par Corsair pour s'engouffrer dans le palais présidentiel et bénéficier elle aussi d'aides étatiques.



Le principal actionnaire rappelle aussi que la chute de l'entreprise aura des répercussions énormes politiquement et économiquement dans la région. Alors qu'Air France ne conservera pas indéfiniment son réseau local, la concurrence y sera plus que limitée et les prix risquent de s'envoler.



De plus, un tel événement ferait perdre les 16 millions d'euros investis par la collectivité de Saint-Martin.



Pour l'heure, la lettre est restée sans réponse.



En attendant, la dérive verte doit faire face à une relance épique. Alors qu'elle s'attendait à avoir une flotte au complet pour les fêtes, ce rêve s'éloigne progressivement.



Des problèmes administratifs, dont un papier erroné de l'ancienne direction, bloquent pour le moment la totale reprise de l'activité.



" Nous réglons quand même beaucoup beaucoup d'erreurs du passé.



La mauvaise réputation et la désorganisation de l'entreprise nous pénalisent. Malgré tout nous sommes confiants sur l'avenir et les problèmes de flotte seront réglés prochainement.



Maintenant que nous sommes dans les GDS, nous pouvons nouer des partenariats avec d'autres transporteurs, cela va rythmer l'année 2025. Nous allons avoir pas mal de travaux sur la qualité de service et l'attractivité vis-à-vis des clients, " conclut avec une note d'espoir Jérôme Arnaud.



Air Antilles devrait annoncer des partenariats avec des compagnies desservant les Caraïbes et le continent américain. Elle vise aussi bien des vols moyen que long-courriers vers les Etats-Unis, Puerto Rico ou encore le Brésil.