Eric Koury est poursuivi pour une fraude au chômage partiel !

Selon le média, l'ancien dirigeant est convoqué le 19 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, pour escroquerie et travail dissimulé.



Et ce n'est peu dire que la manigance a duré, puisqu'elle s'est étendue du 25 mars 2020 et le 30 septembre 2021.



Durant cette année et demie, le propriétaire aurait " déclaré des personnes qui ne travaillaient plus pour ses sociétés, mais a également augmenté frauduleusement le volume horaire d’autres salariés, et ce, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. "



Par ce mécanisme, Air Antilles a pu bénéficier d'aides exceptionnelles au chômage partiel à hauteur de 3,2 millions d’euros, selon une source judiciaire.



Ce n'est pas tout, car Eric Koury aurait aussi inscrit un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué par plusieurs cadres et non cadres. La manoeuvre qualifiée par le tribunal de " délit de travail dissimulé " a engendré un préjudice pour l’Urssaf de plus d’1,2 millions d’euros.



La fraude pourrait atteindre dans sa globalité 4,4 millions d'euros.