Air Antilles : faut-il s'inquiéter de la licence temporaire ? [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Il est loin le temps des sourires et de la joie exprimée par les salariés et les repreneurs de la nouvelle Air Antilles à la sortie du Tribunal de Pointe-à-Pitre.Fin septembre 2023, EDEIS épaulé par la collectivité de Saint-Martin sauvait 120 emplois et une compagnie de la liquidation judiciaire.Après un redémarrage attendu quelques mois plus tard, la remise en route des avions aura été bien plus lente que prévu. Initialement, les vols devaient redécoller en janvier, puis en mars, pour finalement repartir le 26 juin 2025.Malheureusement, la reprise des vols n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes de la nouvelle direction.