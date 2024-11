Air Antilles : nouvelles ouvertures de ligne en prévision [ABO]

La reprise des opérations, liée à l’obtention de nos certificats et agréments, notamment nos agréments de maintenance et de navigabilité, a été plus longue que prévue initialement.



Les visites périodiques des avions, qui ont été conservés dans le plan de reprise, ont du être décalées à l’automne, après que les opérations de maintenance proprement dites ont été effectuées.



Ces dernières ont été réalisées de manière approfondie et avec la plus grande rigueur, justement pour garantir la sécurité des vols et de nos passagers.



Nous avons également dû faire face, comme la plupart de nos confrères, à une forte tension sur le marché des pièces détachées, allongeant les délais d’approvisionnement et retardant les travaux sur nos avions.

Comme tout démarrage de compagnie il faut un peu de temps et beaucoup de travail pour ancrer notre marque dans l’esprit de nos futurs passagers.



Nous avons rouvert nos points de vente en aéroport, réactivé nos partenariats avec les agences de voyage, et sommes en cours d’amélioration de notre site internet. Nous avons élaboré une offre qui tient la promesse que les actionnaires d’Air Antilles avaient faite au moment de la reprise : permettre aux Antillais de voyager inter-îles à coût maîtrisé.



Notre retour en opération a d’ores et déjà permis de ramené le prix du billet d’avion à un niveau acceptable, et cela, tous les voyageurs l’ont déjà constaté.



Par ailleurs, Air Antilles a repris ses opérations en concentrant ses efforts sur sa régularité et sa ponctualité, qui sont aujourd’hui supérieures à 90% sur tous nos vols. Il s’agit là d’une attente forte exprimée par les passagers, et un élément de différenciation majeur pour la compagnie.



Il reste du chemin à parcourir et des opportunités à saisir, notamment sur certaines liaisons qui restent trop peu desservies. Nous travaillons d’ores et déjà à étendre notre réseau vers des destinations voisines.