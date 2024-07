Air Antilles : "aucun argent n’a été cramé !" 🔑

En interne l'inquiétude est palpable, et ce d'autant qu'une partie des 120 salariés pointait encore récemment au chômage partiel.



Les vagues de départ de l'encadrement ne sont pas étrangères à la lourdeur de l'ambiance.



" Le départ de collaborateurs fait partie de la vie normale d’une entreprise qui plus est quand elle est en phase de restructuration.



Le travail accompli doit se poursuivre et des dispositions ont été prises et anticipées afin de pouvoir pallier à ces inévitables mouvements.



Des professionnels qualifiés continuent de rejoindre nos équipes dont les compétences et le professionnalisme sont indispensables au bon fonctionnement de la compagnie, " essaye de rassurer le dirigeant.



Jérôme Arnaud peut souffler, Air Antilles a repris l'ensemble des vols annoncés à la reprise de l'activité.



Il envisage même d'étendre le réseau d'ici un an, en fonction des résultats et besoins. Toutefois ce redémarrage laisse un goût amer, pour un cadre qui n'avait jusque là jamais travaillé à la tête d'une compagnie aérienne et reconnaissait volontiers ne pas en être un expert.



" Nous savions que nous aurions beaucoup de défis à relever et nous nous y étions préparés.



Nous constatons en effet que tout le monde ne se réjouit pas de cette reprise. Des forces qui « informent » à coup de notes anonymes les médias sur nos prétendus déboires.



Ils ont peut-être trop longtemps eu l’habitude de prendre en charge des pans entiers de l’économie au profit de leur intérêt personnel. Nous travaillons pour l’intérêt collectif, cela nous donne une force qui nous permettra d’aller au bout du projet, " se montre confiant le PDG.