Air Antilles veut "reprendre les vols entre fin décembre et fin janvier" 🔑

TourMaG.com - En interne j'ai entendu dire que les différentes parties s'interrogeaient sur le futur nom de la compagnie. Air Antilles possède un passé proche, pas toujours flatteur que ce soit dans la presse ou auprès des voyageurs. Finalement, vous l'avez conservé. Pourquoi ?



Jérôme Arnaud : Oui, nous nous sommes longuement posé la question. Nous avons interrogé beaucoup de gens.



Nous ne changerons rien, ni le nom, ni le logo. Tout d'abord, Air Antilles est l'une des plus vieilles compagnies régionales. La marque est forte. Elle a eu ses bas, mais aussi ses hauts.



Nous voulons redorer le blason et le nom de la compagnie, ce sera notre challenge.



Puis Air Antilles est connue de tous les Antillais, même si l'image s'est ternie. Pour finir, le fait de changer de nom et de logo est une opération très couteuse. Nous n'avons ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent.



Nous n'allons pas surcharger le prix des billets d'avion, avec du rebranding ou pour repeindre les avions. Nous sommes pragmatiques.



TourMaG.com - Combien d'avions avez-vous ? Et sont-ils en bon état après ne pas avoir volé durant quelques semaines ?



Jérôme Arnaud : Nous avons repris 3 ATR et 1 Twin, puis il y a un deuxième Twin que nous espérons vite réintégrer dans la flotte.



La flotte est plus que nécessaire pour nos besoins. Nous voulons une régularité dans notre plan de vol et éviter les retards. Les avions sont des outils fragiles et nous avons décidé d'avoir un avion de rechange (spare) dans chaque catégorie.



Nous avons conservé les avions les plus récents de la flotte précédente. Ils ont tous moins de 10 ans, avec deux Twin de 2019. La moyenne d'âge de la flotte est de 6 ans. La flotte est en bon état. L'avion le plus vieux, l'ATR 42 est actuellement en maintenance au Maroc, pour une opération normale.



Il n'y a pas de mauvaise surprise lors de notre prise en main de l'entreprise aussi bien des avions qu'au niveau humain.



La presse a été mauvaise ces derniers mois, avec une vie sociale très dure, mais sincèrement l'équipe se bat pour sa compagnie et l'aime, tout en ayant de grandes compétences.