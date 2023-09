Air Antilles et Air Guyane : voici les offres définitives !

Ils sont partis à 8 pour finir finalement à être 4 sur le ring.



La proposition de Deem World Investment jugée comme " extravagante ", portée par Antony Cyprien et Yves-Bernard Metalo, a été retirée. Tout comme celle de Louis Le Carréres, pour Air Guyane.



Le chef d'entreprise trentenaire et pilote privé proposait avec le soutien de la collectivité du territoire de reprendre 75 salariés, le tout pour 1 euro. Il a préféré retirer son dossier.



L'offre de Diamondale serait maintenue, mais ne sera sans doute pas légalement recevable.



Derrière ce projet nous retrouvons tout simplement la société Intro Aviation GmbH qui a été un temps propriétaire de Corsair. L'entreprise mettait en avant son désir de " gagner les cœurs et les esprits de la diaspora sénégalaise et africaine " aux Antilles.



Nous n'avons pas retrouvé trace de Pewen qui souhaitait faire l'acquisition d'un hangar appartenant à Air Guyane.



Le projet "Butterfly Air Group" instigué par Gérald Naine, un ancien commandant de bord d'Air Antilles n'a pas été abondée.



En plus de ne pas avoir amélioré son offre, un prérequis exigé par les mandataires sociaux, un petit grain de sable se serait glissé dans le financement du projet.



Gérald Naine s'est lancé dans le projet fou de créer le 3e transporteur aérien régional des Antilles, avant même les problèmes financiers rencontrés par le groupe CAIRE.



Le chef d'entreprise devrait malgré tout présenter et soutenir son offre à la barre du tribunal.