Air Antilles et Air Guyane : quelles sont les offres de reprise ? 🔑

En 2019, le groupe comptait près de 1 000 salariés, pour un chiffre d'affaires dépassant les 100 millions d'euros.



Positionné sur la reprise d'Air Antilles, le dossier est le moins-disant, avec une reprise de seulement 83 salariés sur 220. L'enjeu pour Edeis et la collectivité de Saint-Martin est surtout de ne pas voir la desserte de l'île disparaitre, donc de sauver la connexion avec l'arc caribéen.



A travers, les offres proposant ici " une reprise d'un bien immobilier ou une autre presque rien, " figurent celle Butterfly Air Group.



Cette jeune entreprise créée en août 2022, par un ancien pilote d'Air Antilles, a déposé un dossier de reprise partielle, mais particulièrement bien documentée et réaliste, selon nos sources.



Elle envisage de repartir avec 120 salariés sur les 220 que compte la compagnie aérienne. De plus, avant de se positionner pour sauver Air Antilles, Gérald Naine s'est lancé dans le projet fou de créer le 3e transporteur aérien régional des Antilles.



Face à la défaillance de CAIRE, l'ancien pilote a décidé, appuyé par un groupe familial et des investisseurs locaux, de se positionner.



Surtout et comme Edeis, contrairement à d'autres personnes, il connait particulièrement l'aérien et ses impératifs administratifs, des compétences qui seront hautement importantes.



Nous avons appris que le Certificat de transporteur aérien (CTA) d'Air Antilles ne sera pas transmissible en cas de reprise, car il est la propriété du groupe (CAIRE) et non de la compagnie.



" Pour faire voler un avion en France, il convient d'obtenir une licence de transporteur aérien et un certificat, l'une permet de vendre des billets, l'autre de faire voler un avion en toute sécurité.



Le repreneur va donc devoir monter un dossier complet, un examen prend plusieurs mois, sans pouvoir voler, " nous explique cet expert du secteur.