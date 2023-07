Air Antilles : Vers une liquidation judiciaire ?

A l'heure où nous parlons ce mardi soir, je n'ai pas encore déposé, c'est imminent, une question d'heures ou de jours. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, il n'est pas possible de poursuivre sans pilote,

d'extrêmement fragile

"Je vous rappelle que cette situation vous oblige à déposer dans les meilleurs délais une déclaration de cessation de paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent,

La direction d'Air Antilles ne cessait de le répéter aux salariés depuis de nombreux mois, cette fois-ci le drame serait en passe de se réaliser.Alors que le SNPL n'a pas cédé aux sirènes de la faillite agitée à chaque négociation sociale, par Eric Koury,à en croire les informations relayées par Boursorama. Une information confirmant la rumeur qui bruissait depuis de nombreux jours et qui se faisait de plus en plus persistante ces dernières heures. L'actionnaire de l'entreprise passerait donc à l'acte dans les heures à venir.Le principale intéressé nous a confirmé l'information." nous a expliqué Eric Koury.Une démarche qui fait suite à la recommandation publiée par l'administrateur en charge de redresser la société Caire.Dans un mail ayant largement circulé dans l'équipes et que nous avons pu consulter,qualifiée "".Il n'y avait alors que 7 jours de grève." explique le message électronique.Le 11e jour de grève aura donc été de trop.