Air Antilles : La "grève est déclarée" entre les pilotes et la direction

" L'accord d'entreprise a aussi bien été dénoncé par le syndicat que par tous les cadres de l'entreprise, en n'étant pas conforme à la réglementation.



Il n'a pas été rédigé, ni validé avec les syndicats, sauf quelques points édulcorés. "



Et la contestation gagne les rangs de queue des appareils, puisque les PNC sont eux aussi remontés.



Le SNPNC-FO s'est dit scandalisé par l'offre de la direction et dénonce une insulte faite aux membres d'équipes, tout comme une direction cherchant le conflit social.



Le syndicat soutient ses collègues du cockpit, mais ne peut s'exprimer à la place de ses adhérents, pour savoir s'ils rejoignent le mouvement. Une consultation aura lieu prochainement.



Pour lever la grève, le SNPL exige la signature sans délai d'un accord d'entreprise conforme au projet transmis par le syndicat, la régularisation du 13e mois 2022 et du salaire minimum mensuel garanti (SMMG).



Les pilotes souhaitent aussi la désignation d'un PDG CAIRE non-actionnaire, ainsi que d'un Responsable désigné des opérations aériennes.



Pour conclure, le syndicat aimerait l'instauration d'un réel dialogue entre les salariés et la direction.



Après la menace de gâcher les fêtes de fin d'année, le SNPL fait planer le doute sur le bon déroulé d'une autre période très importante pour une compagnie épaulée par le CIRI, pour sortir de la crise.