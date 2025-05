En Guadeloupe, la croisière progresse, les défis aussi [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

En Guadeloupe, la saison croisière 2024-2025 s'est achevée sur un bilan encourageant Douze de ces escales étaient inaugurales.Etavec 298 escales programmées, dont une forte progression des escales de navires de luxe à Deshaies (+59%)]b, portée notamment par l’arrivée du Four Seasons Yacht. Gros bémol :depuis la métropole, grevés par la taxe carbone imposée par l’Union européenne (240 dollars de surcoût pour les Italiens et Allemands).Rappelons que les vols entre la métropole et les départements et régions d’outre-mer ne sont, jusqu’en 2030, pas soumis au système d’échange de quotas d’émission de l’UE.