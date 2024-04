Four Seasons Yachts dévoile ses suites (photos) la nouvelle compagnie lève le voile sur ses premiers itinéraires

Four Seasons Yachts a dévoilé une partie de ce que seront les futures suites à bord. La suite Funnel, sera la plus grande à bord, mesurant 927 mètres carrés étendus sur 4 niveaux.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 2 Avril 2024





"Nous sommes ravis de proposer des destinations spectaculaires et un confort inégalable à bord de Four Seasons Yachts, qui sera inauguré en 2026 ", a déclaré







Le premier itinéraire comprend sept nuits de navigation avec au programme Saint Barthélemy, la Martinique, ou encore la visite du parc marin de Tobago Cays.



Les premiers voyages en Méditerranée débuteront en mars 2026 et passeront par la Croatie, Gibraltar, le Monténégro, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Turquie.



Un voyage dédié aux îles grecques sera également disponible, avec des escales à Athènes, Ios, Santorin ou encore Milos.

Four Seasons Yachts : des espaces modulables



" Notre objectif était de créer un environnement qui semble familier et extraordinaire à la fois, avec une ambiance chaleureuse et des espaces ouverts, un lieu qui reflète parfaitement ce que l’on ressent dans un hôtel ou un resort Four Seasons" , a déclaré



Équipé d’un système innovant de panneaux modulables (cloisons et plafonds), Four Seasons Yachts disposera de plus de 100 combinaisons possibles au sein des suites signatures.



Ce dispositif permettra notamment de réserver intégralement le côté d'un pont, donnant l'occasion à une famille ou un groupe d'amis de profiter de plus de 1 200 mètres carrés d'espace, répartis horizontalement ou verticalement, indique un communiqué de presse. Les suites ont été pensées par Tillberg Design of Sweden et le directeur de la création Four Seasons Yachts, Prosper Assouline.

Des suites signatures de 277 à 927 m² Les sept suites signatures seront les plus grandes disponibles à bord, allant de 277 à 927 mètres carrés d’espaces intérieurs et extérieurs. Elles disposeront de deux à trois chambres selon la suite choisie, d’un vaste salon ou encore d’une piscine à débordement et pourront être reliées entre elles pour agrandir l’espace.



Les suites les plus luxueuses jouiront chacune de trois chambres et d’une piscine à débordement.



La suite Funnel, sera la plus grande à bord, mesurant 927 mètres carrés étendus sur 4 niveaux. L’immense baie vitrée qui renferme cette suite est une véritable prouesse technique unique en son genre, la plus grande pièce de verre ininterrompue qui sera disponible en mer, offrant une vue panoramique époustouflante.



La suite Loft quant à elle mesurera 739 mètres carrés et pourra accueillir plus de 20 invités grâce aux sept suites communicantes.



Four Seasons Yachts proposera "également 11 options de restauration, ainsi que plusieurs offres de bien-être, une marina transversale et l’une des plus grandes piscines disponibles en mer, s’étendant sur 19 mètres de long et 5 mètres de large ", précise un communiqué.



Le pont de la piscine, modulable " grâce à une technologie unique d'ascenseur hydraulique, permettra d’accueillir tous types de réception ".

