Croisières : Four Seasons commande un premier yacht de luxe

Avec une inauguration prévue pour fin 2025, le premier bateau Four Seasons mesurera 207 mètres de long et 27 mètres de large et comportera 14 ponts.



" Avec un coût de construction de 4,2 millions de dollars par suite, le premier Four Seasons Yacht offrira près de 150% d’espace de vie supplémentaire par client comparé à ce qui existe actuellement " ajoute le communiqué de presse.



Le navire proposera "95 hébergements spacieux" de 54m² en moyenne (intérieur et extérieur). Chaque suite sera dotée "de fenêtres allant du sol au plafond, ce qui permettra (...) d'accéder à de vastes terrasses" . La hauteur sous plafond sera de plus de 2,5 mètres.



La suite la plus spacieuse, la "Funnel Suite", s'étendra sur quatre niveaux et offrira plus de 820 mètres carrés d'espace de vie, y compris une piscine et un spa privés précise le communiqué.