Four Seasons s’installe à Al Zorah en 2026

chaque détail du resort reflète l’engagement de la marque à offrir un service sur-mesure et une expérience personnalisée

Leproposera une offre culinaire diversifiée. Un restaurant principal, ouvert toute la journée, offrira une cuisine internationale avec vue sur la mer. Un bar et grill extérieur permettra de profiter de repas en bord de plage tout au long de l’année. Un restaurant italien complétera l’offre avec une sélection de plats mêlant saveurs locales et influences internationales.L’établissement sera également conçu pour accueillir différents types d’événements. Il comprendra un grand ballroom, trois salles de réunion modulables et un patio, permettant d’organiser aussi bien des événements professionnels que des célébrations privées. Le site entend ainsi répondre aux besoins variés des visiteurs et groupes de passage.Chaque détail de l’architecture et des aménagements vise à allier confort, fonctionnalité et intégration au paysage naturel environnant. L’ensemble du projet a été pensé pour offrir des prestations haut de gamme en accord avec l’image du groupe. Four Seasons précise que «».Avec cette ouverture à, le groupe élargit son empreinte dans les Émirats arabes unis . Ce futur resort rejoindra un portefeuille existant comprenant notamment le, et plusieurs projets résidentiels et hôteliers à Dubaï et Ras Al Khaimah.