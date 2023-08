Four Seasons annonce de nouvelles résidences privées à Las Vegas

Joachim Jacob, fraichement nommé directeur général, est chargé de développer la collection Four Seasons à Megève et de renforcer le positionnement de Megève comme destination de choix pour les clients « qui veulent vivre une expérience de luxe inégalée et mémorable ».Devant le succès rencontré par "Four Seasons Drive Experience" en Toscane, le leader de l'hôtellerie de luxe annonce, pour 2023, deux nouveaux itinéraires afin de découvrir les destinations les plus prisées des Alpes et la capitale nord-américaines de la gastronomie et du vin, Napa Valley. A rebours de l'engouement actuel pour le développement durable, le groupe hôtelier ne craint pas de célébrer "le romantisme des voyages en voiture".Installé dans un ancien palais royal complètement rénové, le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr comptera notamment 204 chambres et suites luxueuses et sept restaurants.