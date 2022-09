Four Seasons annonce 3 nouveaux projets en Egypte

La propriété a doublé de volume après un projet de rénovation exceptionnel comprenant de nouveaux logements, restaurants, espaces de loisirs et salles de réunion pour les voyageurs qui recherche un mélange de montagnes, désert et mer

Enfin, dernier projet prévoit d'agrandir" indique un communiqué de presse.Le projet d’agrandissement inclut l’ajout de. Les résidents pourront aussi bénéficier d’un accès prioritaire au nouveau complexe hôtelier, incluant douze restaurants, courts de tennis, un terrain de golf, un centre de fitness, l’entrée aux sites de plongée...Four Seasons Hotel and Private Residences New Cairo Capital at Madinaty et Four Seasons Hotel Luxor rejoindront le portefeuille de la marque en Égypte, comprenant Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence, Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza, Four Seasons Hotel Alexandria at San Stefano et Four Seasons Resort Sharm El Sheikh.Avec ces récents ajouts résidentiels, Four Seasons gérera désormais plus de 300 résidences privées à travers différents marchés en Égypte.