Plus haute tour d'Australie : quid du projet Four Seasons

un hôtel dans ce qui est en passe de devenir la plus haute tour d'Australie

Beulah, promoteur immobilier primé de Melbourne, annonce que Four Seasons Hotels and Resorts a été choisi pour gérer l'hôtel de son nouveau projet de 2,7 milliards de dollars australiens : le STH BNK By Beulah. Il sera installé de ce qui est en passe de devenir la plus haute tour d'Australie.

Rédigé par Tom Villeneuve le Mercredi 2 Mars 2022

