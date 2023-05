Joachim Jacob, nouveau directeur général de Four Seasons Megeve Collection

Dans son nouveau rôle, Joachim Jacob sera chargé de développer cette Collection et de renforcer la position de Megève comme « destination de choix pour les clients en quête d’une expérience de luxe inégalée et inoubliable ».



Au cœur des Alpes, Four Seasons Hotel Megeve propose une réinterprétation plus moderne des chalets alpins, avec 55 chambres et suites, un Spa de 900 m2, un accès direct aux pistes en téléski et aussi une offre culinaire aussi variée que raffinée.



A quelques pas, Les chalets du Mont d’Arbois, Megeve, a Four Seasons Hotel, propriété historique de la famille Edmond de Rothschild, offrent 41 chambres et suites, hébergent le restaurant La Table de Noémie ainsi qu’un Spa.