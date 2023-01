Maroc : Four Seasons va ouvrir un hôtel de luxe à Rabat

Situé à 20 minutes en voiture de l'aéroport de Rabat-Salé et à 90 minutes de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr se prêtera à de belles découvertes de Rabat, la capitale du Maroc classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de ses plages et de ses festivals de musique.



Ses clients pourront également, en utilisant le réseau de trains à grande vitesse du Maroc, aller rapidement jusqu'à Casablanca qui abrite de nombreux centres commerciaux (45 minutes) ou jusqu'à Tanger, réputé pour ses plages blanches (1 heure 45 minutes).



Le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr rejoindra la collection de propriétés Four Seasons au Maroc, qui comprend déjà le Four Seasons Resort Marrakech, le Four Seasons Hotel Casablanca et les Four Seasons Private Residences Marrakech at M Avenue.



Four Seasons Hotels and Resorts qui a ouvert son premier hôtel en 1961, se classe régulièrement parmi les meilleurs hôtels du monde. Le groupe exploite actuellement 126 hôtels et centres de villégiature dans le monde, ainsi que 53 propriétés résidentielles dans 47 pays.

Il a plus de 50 projets en cours et prévoit notamment un troisième établissement en Colombie avec la prochaine ouverture du Four Seasons Hotel and Private Residences Cartagena.

Il prévoit également la conversion du célèbre Hotel Formentor à Majorque, en Espagne, ainsi que l'importante rénovation et restauration de l'Hotel Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel.