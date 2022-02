Australie : Emirates renforce ses vols vers Sydney

Le vol Emirates EK412 quittera Dubaï tous les jours à 10h15, pour arriver à Sydney à 7h00 le lendemain. De Sydney, le vol EK413 partira à 21h45 et arrivera à Dubaï à 5h15 le lendemain.



Les voyageurs avaient déjà à leur disposition les vols EK414 et EK415 : le vol EK414, partant tous les jours de Dubaï à 2h00 et arrivant à Sydney à 22h30 et le vol retour de Sydney, EK415, partant à 06h00 et arrivant à Dubaï à 13h20. Tous les horaires sont locaux.