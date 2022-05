Paris Expo Porte de Versailles : un nouvel hôtel lifestyle et écologique prévu en 2023

Au sein du futur complexe, Eklo mettra en place des initiatives éco-responsables (tri, économie d’énergie, produits locaux) et proposera une offre d’hébergements hybride (chambre solo, duo, classique, famille ou encore dortoir).



Un rooftop avec vue panoramique sur Paris ainsi qu’un bar, un restaurant, des salles de réunion et une cuisine partagée viendront compléter l’offre.



« Ce futur établissement respectueux de l'environnement sera une nouvelle adresse lifestyle ouverte à tous et à des prix très attractifs », a déclaré au sujet de l’hôtel Emmanuel Petit, président-fondateur d’EKLO.



Pour rappel, le Groupe exploite aujourd’hui 7 hôtels à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Mans, Le Havre, Lille, Marne-La-Vallée, Toulouse à partir de juin 2022 et continue à créer de nouvelles adresses green et branchées avec l’ouverture de Lyon et Roissy fin 2022.