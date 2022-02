Australie : "c'est un vrai désert touristique" selon Sébastien Cros

Nous n'avons eu strictement aucune aide depuis un an. De mon côté, j'ai dû resserrer drastiquement les rangs. L'industrie n'a pas pu vivre avec le marché domestique, car tous les états ont fermé les uns aux autres.Dans tous les cas, la destination restera chère, avec un dollar australien qui n'a pas baissé et un coût de la vie resté très élevé. L'Australie reste une destination élitiste.Nous sabrerons le champagne vraiment au redémarrage du tourisme, quand les guides auront repris, le retour des équipes, etc.. ce ne sera pas avant septembre, voire en 2023.Il va falloir régénérer le secteur, c'est sans doute pour cela que que l'Etat australien a décidé d'offrir les frais des visas vacances-travail. Bien sûr, nous en avions aussi parlé, il y a un an.Par contre je tiens à préciser quelque chose sur ce sujet, il ne faut pas se mentir le tourisme vert en Australie est pour le moment une utopie. Il est très compliqué de faire des voyages purement écologiques.Dernièrement j'ai eu une demande pour un voyage dans le centre rouge en voiture électrique, ce n'est absolument pas possible. Entre les distances et l'absence de bornes de recharge, les périples en électrique sont impossibles.A Sydney, les ferries polluent aussi.C'est encore un pays de pionniers. Par ici, tout comme la Nouvelle-Zélande qui a un parc hôtelier pas terrible, le tourisme est polluant. Il y a encore beaucoup à faire à ce niveau, j'espère que nous y arriverons.Puis pour ceux qui ont envie de venir et qui ont des remords, je leur dis que c'est le voyage d'une vie, autant y rester plus longtemps que prévus et d'allonger le séjour.