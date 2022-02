L'Australie propose de rembourser les visas vacances-travail

En parallèle, Tourism Australia lancera une nouvelle campagne dans les semaines à venir, qui incitera les jeunes voyageurs à(Travailler et profiter, c’est ça l’Australie).La campagne en France se déroulera en deux phases : inciter les détenteurs de ce visa, nouveaux et existants, à profiter de l'offre et à voyager en Australie pendant la période d'éligibilité ; et continuer à présenter toutes les aventures et expériences disponibles en travaillant et en voyageant en Australie.Pour rappel,- d’être titulaire d'unde Working Holiday Maker- d’d'un vaccin approuvé ou reconnu par l'administration Australia’s Therapeutic Goods Administration (TGA) et fournir une preuve du statut vaccinal- de présenter un(TRA) effectué dans les 24 heures avant le départ ou un(PCR) négatif effectué dans les 72 heures avant le départ.- arriver dans un État ou un territoire australien participant., à l'exception de l'Australie de l’Ouest.Pour connaître les conditions de voyage en temps réel dans certains États et territoires d'Australie, consultez le site web de l’Australian Government Department of Home Affairs website | State and Territory Information.