Australie : une réouverture "éminemment symbolique" pour Guillaume Linton

" Cette annonce est une excellente nouvelle pour nous permettre de préparer dès maintenant les départs de l'été, qui correspond en Australie à la saison sèche, très propice aux voyages "downunder" des Européens.



On pouvait s'y attendre du fait de l'imminence des élections législatives en Australie d'ici Mai prochain, mais nous ne pensions pas que le délai serait aussi court entre l'annonce et la date effective de l'ouverture.



Au delà de cette annonce très encourageante et éminemment symbolique, puisque le pays étant l'un des plus fermés au monde depuis le début de la pandémie, il reste à voir quelles seront les formalités sanitaires imposées avant départ et incidences sur place pour nos voyageurs en cas de test positif.



Nous devrons aussi nous rassurer sur la capacité de nos partenaires sur place (réceptifs, guides, loueurs, hôteliers et excursionnistes) à opérer dans de bonnes conditions, après de très longs mois d'inactivité pour nombre d'entre eux, notamment dans les territoires reculés du Centre Rouge, du Top End ou du Queensland, très appréciés par la clientèle internationale, mais peu fréquentés par la clientèle domestique depuis 2 ans.



A l'inverse, peu probable que la Nouvelle-Zélande suive cette tendance, puisqu'ils ont annoncé récemment que l'ouverture aux étrangers vaccinés n'aurait pas lieu avant Octobre 2022 au plus tôt. Ça nous convient bien puisque ça correspond à la meilleure saison pour cette destination du sud-austral. "