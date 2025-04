10 ans après, La Seine à Vélo trace toujours sa route

Dix ans après les premières discussions sur la création de La Seine à Vélo , les acteurs du projet se sont réunis lepour célébrer une décennie de coopération fructueuse.L'itinéraire cyclable de, reliant Paris au Havre et à Deauville, continue de se développer avec l'ambition de devenir un parcours incontournable pour les amateurs de cyclotourisme.Aujourd'hui,est constitué de voies en site propre, garantissant une expérience pluspour les cyclistes. Cette proportion était deet devrait continuer à augmenter dans les années à venir.Une étude menée en 2024 a permis d'identifier les besoins en équipements et aires de services pour améliorer encore l'accueil des voyageurs.Dans cette dynamique, une première aire de repos a été inaugurée à Elbeuf (Seine-Maritime) en 2023, offrant aux cyclotouristes une halte. En parallèle, la prochaine sortie d'une carte Michelin dédiée à La Seine à Vélo renforcera sa notoriété et son attractivité à l’échelle nationale et internationale.