La Normandie se découvre aussi à vélo !

Avant la projection, place aux rencontres… On pédale quelques kilomètres de La Véloscénie au-devant de l’équipe du Cinécyclo Tour, on participe à des balades guidées ou libres, à des ateliers, à des marchés de producteurs ou autres activités qui animent le début de soirée. On partage un repas sur place ou un pique-nique tiré du sac. Et pour les voyageurs à vélo, ils pourront planter leurs tentes sur place ou au camping le plus proche, s’ils n’ont pas choisi un autre mode pour s’héberger.

Le lendemain matin, la petite équipe de projectionnistes et de bénévoles repart à vélo vers la prochaine étape. Vous les croiserez certainement si vous pédalez aussi sur La Véloscénie !



Au-delà d’un cinéma de plein-air pas comme les autres, cet événement symbolise toutes les valeurs au cœur de La Véloscénie : le spectacle, la mise en valeur du patrimoine, de la culture et du vivant, le cheminement, l’aventure et les rencontres.



Retrouvez les 10 soirées gratuites et ouvertes à tous !