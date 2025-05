Exploris One à Saint-Nazaire : une escale symbolique pour la jeune compagnie

D’ici là, la compagnie espère obtenir le pavillon français, qui viendrait concrétiser son positionnement francophone.



À bord, pas de piscine, mais une passerelle de commandement ouverte aux passagers, et des assiettes à la hauteur des promesses – à l'image de ce carpaccio de Saint-Jacques et caviar Prunier dégusté à Saint-Nazaire.



Avec ses 72 cabines (dont 12 suites) et une capacité ramenée à 120 passagers en régions polaires, l’Exploris One vise un luxe discret. « Nos meilleurs vendeurs, ce sont nos clients » , souligne Éric Lustman, heureux de voir autant de repeaters embarquer sur cette croisière gourmande.



Prochaine étape pour Exploris : trouver un second bateau pour pouvoir jouer sur deux tableaux à la fois – affrètement d’un côté, ventes individuelles de l’autre.