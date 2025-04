Exploris : "Le succès des affrètements, nous amène à réfléchir à un 2e navire"

TourMaG - Vous annoncez une arrivée plus précoce en Antarctique l’hiver prochain. Pourquoi ce choix ?



Éric Lustman : Jusqu’ici, notre saison débutait fin décembre. Pour 2025-2026, nous avons décidé de commencer dès novembre. Cela permettra de découvrir l’Antarctique sous un angle différent : plus de glace, plus de neige, une lumière unique, des couchers et levés de soleil spectaculaires. C’est aussi la période de reproduction de certaines espèces. Cette décision a été bien accueillie : les croisières de novembre et décembre se remplissent vite.



TourMaG - Le navire est désormais en route pour d’autres destinations ?



Éric Lustman : Oui, nous venons de quitter l’Antarctique. Exploris One est actuellement entre Dakar et les îles Bijagos. Il poursuivra vers les Açores, puis rejoindra Saint-Nazaire pour notre seconde croisière gastronomique. Cette édition est complète, avec même une liste d’attente. Elle réunira à nouveau de grands chefs sous l’égide de Jean-Yves Guéo. Ce format plaît énormément. Nous en ferons un rendez-vous annuel.