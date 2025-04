Exploris intègre l'association internationale des tour-opérateurs en Antarctique

Créée en 1991, l’IAATO regroupe aujourd’hui les principaux acteurs du secteur des croisières et expéditions polaires.Elle impose à ses membresUne charte rigoureuse qui permet d’éviter le tourisme de masse au sud du 60e parallèle.Pour Exploris, qui opère depuis 2023 le navire Exploris One, cette entrée dans le cercle restreint des opérateurs accrédités constitue un vrai, alors que la compagnie entend développer ses croisières d’expédition à forte dimension scientifique et culturelle.