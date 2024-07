Exploris : j’ai testé pour vous la croisière "Sur les terres de l’Ours polaire" 🔑

Cela démarre fort, même si l’annonce tombe un peu à l'eau par la brièveté de la vision, l’heure matinale et la méconnaissance des termes marins.



Mais ne boudons pas notre plaisir : cette journée sur ce site particulièrement riche et connu pour sa biodiversité nous permettra d’observer 8 plantigrades (!) dont un nageur et une maman et son ourson coursés par un mâle adulte !



Làs, de très loin à chaque fois, car la sécurité stricte et les règles de protection de la faune, ne permettent pas une observation correcte sans jumelles puissantes. Petite déception pour cette première sortie en Zodiac et qui malheureusement se répétera chaque fois que l’animal est en vue. D’ailleurs, protection de l’espèce oblige, les règles seront encore durcies l’année prochaine.



En revanche, les troupeaux de morses, nombreux, sont approchables à 30 mètres. Idem pour les rennes paissant tranquillement à quelques mètres de nous, pas vraiment affolés par la présence humaine.



Enfin, les ornithologues seront également comblés par les nombreuses espèces : macareux, pétrels, sternes, goélands...



Les excursions à bord sont de deux types ; des randonnées à pied, balisées et sécurisées, plus ou moins longues, dépassant rarement 2h ou des sorties en Zodiac, de durée variable, pour observer les glaciers et la faune.



Equipés de parkas grand froid, de bottes imperméables et de gilets de sauvetage légers, hydro expansifs, les randonneurs découvrent des endroits exceptionnels, souvent chargés d’histoire. Falaises à pic, montagnes escarpées, fjords somptueux, glaciers, cascades…



Des hivernages imposés, aux tombes de baleiniers, en passant par la conquête du pôle Nord par des aventuriers en dirigeable au 19e, la région fourmille d’histoires et d'anecdotes.



Nous avions prévu de faire le tour presque complet du Svalbard, mais la météo et la banquise en décideront autrement. Ceci malgré le soleil de plomb de cette journée magnifique. Le navire joue plusieurs heures à jouer à cache-cache avec les icebergs pour la plus grande joie des passagers littéralement scotchés par la beauté sauvage des lieux..



Hélas, nous devrons rebrousser chemin. Le Nordaustlandet ce sera pour la prochaine fois. Lot de consolation : les Zodiacs amènent exceptionnellement les passagers au plus près et les font débarquer et mettre le pied sur la banquise !



A la fin de chaque expédition, entre la désinfection des bottes et la pause thé, c’est l’heure du résumé de la journée et l’annonce du programme du lendemain. Des conférences thématiques (*) complètent et enrichissent les balades quotidiennes.



Le rythme très (trop ?) soutenu, avec en moyenne deux sorties par jour, laisse néanmoins un peu de temps pour profiter des deux superbes jacuzzis à la poupe, du hammam et du sauna. A noter aussi une salle de sport de bonne tenue, avec plusieurs tapis, juste à la sortie du restaurant, juste au cas ou...



Cette croisière qui demande à embarquer et débarquer plusieurs fois dans la journée, exige une condition physique correcte. Toutes les générations sont représentées à bord certes, mais pour en profiter à fond et fouler ces contrées sauvages, mieux vaut jouir d'une certaine agilité physique.



Pensez à recommander à vos clients de partir avec une tenue chaude en arrivant à Longyearbyen pour éviter le choc climatique.





(*) L’Exploration polaire, la Découverte du Spitzberg par Willem Barentsz, Fort comme un ours, Les baleiniers du Spitzberg…



Vidéo : Images Jean da Luz/Montage Fabien da Luz