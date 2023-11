Exploris, retrouvez toutes les dernières actualités

Après avoir été " rafraîchi" et rebaptisé "Exploris One", le premier bateau de croisière expédition d'Exploris prendra la mer sous pavillon français, le 23 décembre 2023, à Valparaiso. Sa croisière inaugurale le conduira au cœur des fjords chiliens.Exploris a signé un partenariat avec la marque Codage Paris pour son offre bien-être à bord de ses navires.Exploris lance son premier challenge de ventes à destination des agents de voyages. A la clé, des voyages en Arctique à bord d’Exploris One à gagner.La nouvelle compagnie maritime française Exploris a annoncé la nomination de Katell Lemonnier au poste de capitaine d’armement de la compagnie.Exploris dévoile sa nouvelle brochure et ses itinéraires pour l’été 2024 à bord de l'Exploris One.Jean-Yves Guého, chef étoilé va élaborer les recettes et sélectionnera les vins pour les croisières Exploris à bord de l’Exploris One. Le navire prendra la mer en décembre 2023.TourMaG a profité de la présence sur le salon Ditex de Corinne Renard, directrice des ventes d'Exploris, pour faire un point sur le lancement de la nouvelle compagnie française de croisières d'expédition. Interview.Exploris proposera en plus des guides et naturalistes spécialistes à bord, un programme baptisé « Les Grands Invités ». Explorateurs, écrivains, photographes, ou journalistes feront aussi partie du voyage à travers des conférences et des échanges avec les passagers.