Croisières : "Les Voyages de Sophie" se lance sur le fluvial🔑

Nous sommes un tour-opérateur composé d’une équipe de quatre personnes. Nous affrétons entièrement des navires de compagnies, pas plus de 200 passagers, comme ceux du Ponant ou, plus récemment, l’Exploris One, le bateau d’expédition de la compagnie Exploris. Pour les croisières particulières qui sont l'exploration, c'est-à-dire le débarquement en Zodiac sur des terres inexplorées, ils sont les meilleurs.Je recherche le bateau le plus confortable et le mieux adapté pour la découverte de la destination, pas le plus luxueux.Compte tenu de nos spécificités, nous sommes sur des partenariats de long terme. Avec Exploris, nous sommes sur deux affrètements en 2025 et on en aura sûrement deux en 2026. J’ai par ailleurs testé cet été la nouvelle compagnie « luxe » de MSC, Explora Journeys , que j’ai beaucoup appréciée.