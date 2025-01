J'ai testé pour vous 3 nuits aux Antilles à bord du MSC Virtuosa

Très pratique, aussi, une carte multifonctions remise à l’embarquement à ne surtout pas perdre. Elle sert en effet de moyen de paiement, de clef de cabine et de pièce d’identité à présenter pour revenir sur le bateau après une escale à terre.



L’une des grandes forces du MSC Virtuosa est sans doute son offre variée de loisirs et de restauration. Parmi les six restaurants de spécialités (en supplément), notre coup de cœur revient au Kaito Teppanyaki : une expérience interactive où des chefs japonais préparent les plats sous vos yeux, alliant saveurs et spectacle. Les amateurs de viande apprécieront le Butcher’s Cut et sa cave, tandis que les saveurs mexicaines régalent au Hola! Tacos & Cantina.



Ces établissements bordent la promenade intérieure, véritable cœur battant du navire avec ses 96 mètres de long. Surmontée d’un dôme LED interactif – le plus grand en mer – elle allie boutiques, animations, et spectacles artistiques, créant une ambiance à mi-chemin entre centre commercial et lieu de vie festive.